Apple lanceert iPhone met 5G, maar heeft het nut om nu al zo'n toestel te kopen in België? Onze techspecialist legt uit

Dinsdag lanceerde Apple de iPhone 12, 12 Pro (Max) en 12 Mini. Vier nieuwe toestellen met één grote gemeenschappelijke factor: 5G. Smartphonefabrikanten lijken klaar te zijn voor het nieuwe en vooral snellere mobiele internet, maar is België dat ook? “Wanneer 5G er effectief bij ons komt, is koffiedik kijken omdat de deelstaten het niet eens raken over wie hoeveel geld krijgt van de opbrengsten”, aldus onze techspecialist. Is het dan wel een goed idee om al te investeren in een smartphone met 5G? En is het überhaupt belangrijk om over te schakelen?