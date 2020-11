Apple kondigt ‘One More Thing’ persconferentie aan

De plannen om af te stappen van Intel chips werd al aangekondigd in juni van dit jaar. Apple beloofde toen om in het najaar van 2020 de eerste computers met zijn eigen Apple Silicon CPU op de markt te brengen en lijkt zich daaraan te willen houden. Op de (virtuele) persconferentie van 10 november om 19 uur onze tijd in het Apple Park zullen we daarover waarschijnlijk meer te weten komen. De uitnodiging voor het event bevat de opvallende zin ‘One More Thing’. Deze werd in het verleden, vooral door de overleden CEO Steve Jobs, gebruikt om belangrijke productaankondigingen voor te stellen. De laatste keer dat de zin werd gebruikt was door de huidige CEO, Tim Cook, tijdens de lancering van de iPhone X in 2017.