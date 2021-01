Apple komt met nieuwe waarschuwing: houd je iPhone weg van je pacemaker

Apple waarschuwt in het bericht dat iPhones magneten en radiostralen bevatten die elektromagnetische velden uitzenden. Beide kunnen “interfereren” met medische apparaten zoals geïmplanteerde pacemakers en defibrillators.

iPhone 12 en MagSafe-accessoires

De techgigant waarschuwt met name over “de magneten binnenin” alle vier de iPhone 12-modellen, maar ook over de MagSafe-accessoires van het bedrijf. Zo is er de nieuwe draadloze oplader van Apple met magnetische MagSafe-technologie, die zich achteraan het toestel vastklikt met magneten om zo de telefoon draadloos op te laden. Er zijn ook andere magnetische accessoires beschikbaar zoals cases en kaarthouders die je aan de achterkant van je iPhone kan vastplakken.

Het bedrijf geeft mee dat de modellen van generatie 12 meer magneten bevatten dan de oudere iPhones. Tegelijk zegt het ook dat ze geen groter risico op magnetische storingen met medische toestellen vormen dan oudere modellen.

Volledig scherm Röntgenfoto van de borstkas van een hartpatiënt met pacemaker. © Getty Images/Science Photo Libra

Sensoren

Wat is juist het probleem? Apple legt uit dat medische toestellen sensoren kunnen bevatten die kunnen reageren op magneten of radiogolven die dichtbij komen. De techgigant raadt aan om iPhones en MagSafe-opladers te allen tijde “op veilige afstand” te houden van medische apparatuur. Apple spreekt van meer dan 15 centimeter afstand bij de iPhone en zo’n 30 centimeter afstand als je de telefoon draadloos aan het opladen bent met de MagSafe-oplader.

Het is niet duidelijk waarom Apple de veiligheidsrichtlijnen verder uitbreidt, maar het vakblad Heart Rhythm Journal gaf eerder deze maand nog een rapport vrij dat beweert dat de magneten in de iPhone 12, die de telefoon compatibel maken met de MagSafe-accessoires, een inwendige defibrillator kunnen verstoren. Gezondheidsexperts waarschuwen al lang om telefoons niet te dicht te houden of te gebruiken bij geïmplanteerde medische apparaten. Zo steken mensen met pacemakers hun gsm maar beter niet in een borstzak van een hemd of t-shirt.

Volledig scherm Een display met iPhone 12-modellen. © REUTERS

‘Raadpleeg uw arts’

“Raadpleeg uw arts voor specifieke informatie over uw medisch toestel en of u een veilige afstand moet bewaren tussen het toestel en een iPhone of MagSafe-accessoire”, aldus Apple in de mededeling. “Fabrikanten geven vaak aanbevelingen over het veilig gebruik van hun apparaten in de buurt van draadloze of magnetische producten om mogelijke interferentie te voorkomen.” Als een Apple-klant voelt dat zijn iPhone 12 of MagSafe-oplader voor storingen zorgt bij diens medisch hulpmiddel, “dan moet het stoppen met gebruik”.

Kaarten

Overigens is er nog iets waar iPhone 12-gebruikers voor moeten oppassen als ze MagSafe-laders gebruiken: zorg ervoor dat er zeker geen bankkaarten, veiligheidsbadges of identiteitskaarten tussen de telefoon en de oplader belanden. De magneten kunnen de magnetische strips of chips in deze items kapotmaken, stelt Apple. Als je een case hebt met zulke kaarten daarin, dan moet je die dus zeker verwijderen voor je je iPhone draadloos oplaadt.