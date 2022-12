Apple komt met beveiligingsupgrade voor opslag iCloud

UITGETEST. De iPhone 14 Pro is een smartphone die (bijna) nooit uitgaat

De iPhone 14 is de eerste in Apple-telefoon in vijf jaar die echt iets nieuws doet. Het bijzonderste: een beeldscherm dat bijna nooit uitgaat. Onze collega van de Nederlandse krant ‘Algemeen Dagblad’ kon na de persconferentie van woensdag de nieuwe smartphones uittesten op het hoofdkantoor van Apple.

8 september