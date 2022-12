Apple komt met beveiligingsupgrade voor opslag iCloud

Brazilië neemt het wél op tegen Apple en haalt iPhones zonder bijgelever­de lader ook echt uit de rekken

Het Braziliaanse ministerie van Justitie schorste in september de verkoop van iPhones in het land, omdat het vond dat Apple de consument benadeelde door geen lader mee te geven met zijn smartphones. Miljoenenboetes volgden voor de techgigant, maar nu is de Braziliaanse toezichthouder voor consumentenbescherming nog een stap verder gegaan door iPhones gewoon uit de winkelrekken te halen.

25 november