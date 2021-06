Apple geen fan van thuiswerk: Tim Cook wil personeel in september terug op kantoor

Werknemers van Apple moeten vanaf september weer minstens drie dagen van de week achter hun bureau op kantoor zitten. Sommigen van hen zullen de overige twee dagen thuis mogen werken. Voor de teams waar persoonlijke interactie belangrijk is, moet het personeel vier of vijf dagen verplicht naar kantoor komen. Werknemers kunnen een aanvraag indienen om twee weken per jaar thuis te werken, maar hun manager zal die dan eerst moeten goedkeuren.

Het is duidelijk dat de conservatieve techgigant uit Cupertino niet echt een voorstander is van thuiswerk. Cook vindt dat het overschakelen op telewerk door de coronapandemie vlot is verlopen, maar op zich is het in zijn ogen geen toereikende vervanging voor persoonlijk contact. “We hebben wel heel wat kunnen verwezenlijken, ook al waren velen van ons van elkaar gescheiden, maar de waarheid is dat er het afgelopen jaar iets essentieels ontbrak: elkaar”, schreef hij in de memo, die The Verge kon inkijken. “Videocalls hebben de afstand tussen ons zeker wel verkleind, maar er zijn dingen die zij nu eenmaal niet kunnen reproduceren.”