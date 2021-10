“Apple geeft fout van Touch Bar toe”: onze expert over nieuwe MacBook Pro met notch, eigen chip en opnieuw poorten

Apple heeft de nieuwe MacBook Pro voorgesteld, waaronder de langverwachte versie met een scherm van 14 inch. Opvallend is de notch bij de nieuwe MacBook Pro 14 en 16 inch, zoals we die ook kennen van de iPhone. Analisten hadden de inkeping bovenaan verwacht, net als de terugkeer van enkele veel gebruikte poorten: naast 3 USB-C-poorten zijn er ook een HDMI-poort, een sleuf voor een SD-kaart en een MagSafe 3-poort. Weg dus met die extra investeringen in allerlei dongles om externe apparaten te kunnen aansluiten op wat toch de paradepaardjes van Apples laptops zijn.

Ook zonder MagSafe-lader kan je overigens de nieuwe MacBook Pro nog opladen via USB-C. De 3 USB-C-poorten zijn van het type Thunderbolt 4, een upgrade van de Thunderbolt 3-poorten in de vorige modellen. Er is tot slot nog altijd een aansluiting voor een hoofdtelefoon voorzien.

Krachtige chips

Maar de strafste vernieuwing zit toch in het hart van de laptops, de processoren die nu allemaal van eigen makelij zijn. Apple stopte de M1-chip al in de MacBook Air en de MacBook Pro 13 inch van vorig jaar en de nieuwe MacBooks Pro krijgen nu twee opvolgers daarvan: de M1 Pro en de M1 Max. Zo zet Apple chipleverancier Intel nu bijna helemaal buitenspel. “De strategie van Apple is altijd geweest om de hardware en de software zo goed mogelijk op elkaar af te stellen”, legt onze technologiejournalist Lucas Wuyts uit. “Ze hebben dat voor het eerst gedaan bij de aankondiging van de allereerste iPad iets meer dan tien jaar geleden en zijn dan die strategie blijven uitbreiden. Intussen draait ook de iPhone al op de eigen chip van Apple en nu ook zo goed als alle computers die Apple op de markt brengt.” Alleen de Mac Pro werkt nu nog op Intel-chips. “Ironisch genoeg, want dat is het meest performante en duurste model in het gamma van Apple”, zegt Wuyts. “Maar het is een computer van bijna twee jaar geleden en die zal binnenkort ook wel een update krijgen.”

De vernieuwde modellen die Apple gisteren lanceerde - de 14 inch en de 16 inch - krijgen de verbeterde versies van de M1-chip van Apple: de M1 Pro of M1 Max. Die zijn volgens Apple veel zuiniger en uiteraard ook performanter dan de voorganger. De M1 Max zou 70 procent snellere CPU-prestaties leveren en de GPU zou zelfs vier keer sneller zijn dan de M1. “Eigenlijk komt het erop neer dat de nieuwe chips volgens Apple dubbel zo goed zijn als die van Intel”, vat onze expert Lucas Wuyts het samen.

Volledig scherm © EPA

Bij de M1 Pro kan je voor maximaal 32 GB geheugen gaan, bij de M1 Max tot 64 GB. Standaars is het geheugen 16 GB geheugen. Beide chips hebben een krachtige 10-core CPU. Bij de Pro kan je kiezen tussen een 14- of 16-core GPU, bij de Max zelfs tussen een 24- en 32-core GPU. Let wel: het basismodel van de MacBook Pro 14 inch heeft ‘maar’ een 8-core CPU en 14-core GPU. De instap-MacBook Pro krijgt ook een zwakkere lader van 67 Watt mee. Wie voor de krachtigere versie wil gaan met 10-core CPU en 16-core GPU moet minstens 270 euro opleggen. Daar zit dan wel de snellader van 96 Watt in, waarmee je laptop in een half uur tot 50 procent kan opladen.

Scherm

Het scherm van 14 inch sloop eigenlijk al in 2005 in de productlijn van Apple met de iBook G4, maar werd sindsdien losgelaten. Nog terug van weggeweest zijn, naast de genoemde favoriete poorten van MacBook Pro-fans, de functietoetsen. Apple geeft daarmee impliciet toe dat de gebruiker de in 2016 ingeslagen weg van de zogenaamde Touch Bar ten nadele van de klassieke functietoetsen helemaal niet heeft gevolgd. Het is nu definitief een doodlopend straatje. De beruchte versie van 2016 was trouwens ook voorzien van het verguisde butterfly-keyboard, dat Apple al veel eerder dumpte dan de Touch Bar.

Het model van 14,2 inch heeft een ProMotion Mini LED-scherm met een verversingsgraad tot 120 HZ. Apple spreekt van een “Liquid Retina Pro XDR-scherm”. De resolutie van de MacBook Pro 14 inch is 3024 X 1964. Het scherm van 16,2 inch heeft een resolutie van 3456 x 2234. De randen zijn er nog altijd wel, maar ze zijn dunner dan bij de vorige generatie. In de nieuwbakken notch zit een webcam van 1080p, maar wel geen Face ID. De techgigant blijft design en esthetiek hoog in het vaandel dragen.

Volgens Apple kan je de nieuwe MacBook Pro nu al bestellen en die binnen een maand geleverd krijgen. De prijs van het basismodel van de 14 inch is 2.249 euro. Voor de versie met 16 inch betaal je minstens 2.749 euro.

Volledig scherm © EPA

Volledig scherm De functietoetsen zijn terug, ten koste van de verguisde Touch Bar. © EPA

Volledig scherm Ook de sleuf voor een SD-kaart en de HDMI-poort zijn terug. © EPA

Volledig scherm Opladen kan via de MagSafe- of een USB-C-poort. © EPA