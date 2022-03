Apple gaat nieuwe Macs aankondigen: dit weten we over de Apple-computers

Geen iPhone mini meer, mogelijk verdwijnt ook de notch, en nog andere geruchten over de iPhone 14

De iPhone 13 is amper uit en het gonst al volop van geruchten over de iPhone 14. Die zou traditioneel volgend jaar in september worden voorgesteld. De opvallendste voorspellingen zijn dat de inkeping in het scherm (de fameuze ‘notch’) mogelijk verdwijnt en dat er geen iPhone 14 mini met een scherm van 5,4 inch meer zou komen. Dat betekent dat de huidige iPhone 13 mini het laatste kleine model van Apples smartphone wordt, want ook de iPhone SE zou doorgroeien naar 6,1 inch-scherm.

17 november