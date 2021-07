Apple dreigt met uitstap uit Britse markt over patentenkwestie van miljarden

Apple is verwikkeld in een juridisch gevecht met Optis Cellular Technology, houder van patenten op “gestandaardiseerde” smartphonetechnologie die Apple in zijn iPhones gebruikt. Optis stapte naar de rechter omdat Apple volgens hen voor zo’n 5,85 miljard euro aan licenties weigert te betalen. “Iedereen denkt aan Apple als marktleider op het gebied van smartphones, maar Apple moet het grootste deel van de technologie in zijn iPhones zelf aankopen”, zei Kathleen Fox Murphy, advocate van Optis.

Een rechter van het Britse hooggerechtshof oordeelde vorige maand dat Apple inderdaad twee inbreuken heeft gepleegd op patenten van Optis om zijn iPhones verbinding te laten maken met 3G- en 4G-netwerken. Optis kwam bovendien aandraven met een resem gelijkaardige klachten over het vermeende onrechtmatige gebruik van nog andere van zijn patenten.

Het Britse opperste gerecht oordeelde vorig jaar al dat een Brits gerechtshof zich mag uitspreken over het bedrag dat Apple zou moeten betalen voor het gebruik van de gepatenteerde technologie in zijn iPhones wereldwijd, ook al behandelt het hof enkel de inbreuken op de Britse patenten. Apple riskeert volgend jaar zo’n proces over wat het zal moeten dokken. Rechter Richard Meade waarschuwde Apple in januari nog dat “het weleens ontgoocheld zou kunnen zijn” over het bedrag dat een rechter zal bepalen.

Onwaarschijnlijk

Apple kan nog ontsnappen, als het beslist zich terug te trekken uit de Britse markt. Maar dat lijkt volgens rechter Meade heel erg onwaarschijnlijk. Toch sluit Marie Demetriou, advocate van Apple, dat niet uit. “Ik ben niet zo zeker dat dit klopt”, zei ze. “Het standpunt van Apple is dat het wel degelijk moet kunnen nadenken over de voorwaarden en beslissen of het commercieel verantwoord is om die te accepteren dan wel om uit de Britse markt te stappen. De rechtbank zou voorwaarden kunnen stellen die commercieel gezien gewoon onaanvaardbaar zijn”.

Later deze maand komt er nog een aparte rechtszaak over de vraag of Apple zich er juridisch wil toe verbinden zich te houden aan wat de rechter volgend jaar in juli zal beslissen over het op te hoesten bedrag. Als Apple niet wil inbinden voor de rechter, riskeert het een verbod op de verkoop van iPhones in het VK.

Ondanks het ongeziene dreigement van Apple is de kans dat de Amerikaanse techreus zich daadwerkelijk terugtrekt uit het Verenigd Koninkrijk uiterst klein. Het VK is een van de grootste en belangrijkste markten van het bedrijf. Alleen al de App Store is, volgens Apple zelf, goed voor meer dan 330.000 banen in het VK.