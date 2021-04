Apple doet mega-investering en werft ook 20.000 extra mensen aan in Verenigde Staten

Apple richt zijn investeringen in het bijzonder op de Amerikaanse staat North Carolina, waar het 1 miljard dollar (827 miljoen euro) investeert in onder meer een nieuwe campus, goed voor minstens 3.000 jobs. Daarnaast wordt nog eens 110 miljoen dollar (91 miljoen euro) geïnvesteerd in infrastructuur in North Carolina, onder meer in breedbandinternet maar ook in wegen, bruggen en zelfs openbare scholen.