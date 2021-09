Apple blijft Fortnite ook na wetswijziging weren in Zuid-Korea

Door Steve Jobs gesigneer­de Apple II-handlei­ding geveild voor 787.483 dollar

21 augustus Een door Steve Jobs en voormalig Apple-CEO Mike Markkula gesigneerde handleiding voor de Apple II-pc is in de VS voor bijna 790.000 dollar geveild (zo’n 675.000 euro). In de handleiding staat een persoonlijke boodschap van Jobs voor de geadresseerde, Julian Brewer.