12-jarige uit VS scheurt trommelvlies door te luid signaal AirPods, Apple aangeklaagd

De ouders van een 12-jarige jongen uit de VS hebben Apple aangeklaagd. De Amerikaanse jongen zou blijvende gehoorschade hebben opgelopen nadat hij via zijn AirPods een Amber Alert op een zeer hoog volume kreeg.

Het voorval gebeurde al in 2020, de jongen uit Texas was Netflix aan het kijken via zijn AirPods op een laag volume toen hij een Amber Alert binnenkreeg voor een vermist kind. Het volume van dat signaal was zo hoog dat het trommelvlies van de jongen scheurde, zo stellen zijn ouders in de rechtszaak die eerder deze week in Californië is aangespannen.

Na het voorval kreeg de jongen naast oorsuizen ook last van misselijkheid en duizeligheid. Hij zou nu voor de rest van zijn leven een gehoorapparaat moeten dragen. Volgens zijn ouders liep ook het slakkenhuis in het oor van de jongen permanente schade op.

Meerdere klachten

Het volume van de meldingen of waarschuwingen wordt door de Apple-oordoppen “niet automatisch verminderd of beperkt tot een veilig niveau”, zo stellen de ouders in de aanklacht. De ouders van de jongen beweren dat Apple gebruikers van AirPods niet waarschuwt om het volume van de meldingen te beperken om gehoorschade te voorkomen. Terwijl Apple op de hoogte had moeten zijn van dit probleem, aldus de ouders.

Via de supportsite van Apple stroomden de afgelopen jaren honderden klachten binnen over soortgelijke incidenten. Enkelen daarvan zijn in de aanklacht opgenomen. “Repareer dit alstublieft. Ik gooide mijn AirPods letterlijk door de kamer toen ik een keiharde waarschuwing kreeg terwijl ik naar rustige muziek aan het luisteren was. Niet cool”, schreef een van de ontevreden gebruikers.

Schadevergoeding

De familie eist nu een schadevergoeding voor het lichamelijk leed en letsel, het emotionele trauma en de toekomstige medische kosten. Ze vragen ook “bestraffende” schadevergoedingen die Apple en andere techbedrijven moeten “afschrikken”.

Apple heeft niet gereageerd op de zaak.