1.609 euro voor de nieuwe iPhone 14 Pro Max: is het toestel zijn geld waard? Onze techexpert nam de proef op de som

“Deze microfoons lijken dan wel klein, hun prestaties zijn groots”: onze techjourna­list test de DJI-set

Stel, je hebt iemand in huis die graag wil vloggen. Of zelfs ambities koestert als regisseur, podcaster of journalist. Wat geef je hem of haar cadeau voor een verjaardag? Deze DJI-microfoonset is de optie waarmee je levenslang liefde oogst. Het is met voorsprong de beste en meest veelzijdige draadloze microfoonset voor consumenten die we ooit op onze testbank kregen.

14 september