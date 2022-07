Zwerfvuilpatrouilles op pad in strijd tegen zwerfvuil

Kortrijk/Bissegem Chris Vannieuwen­huy­ze (Vlaams Belang) definitief in gemeente­raad, na opstappen Jan Deweer

Chris Vannieuwenhuyze (72) uit Bissegem vervangt Jan Deweer voor Vlaams Belang in Kortrijk. Chris heeft al enige ervaring in de gemeenteraad van Kortrijk. Ze trad er eerder al als vervanger op tijdens de afwezigheid van raadslid Liesbeth Vercaemst. Nu komt Chris definitief in de raad.

12 juli