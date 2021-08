Zonder mondmasker kom je Bellewaerde niet in, ook niet met een medische vrijstelling: alleenstaande mama druipt terug af met ontroostbare dochter

Kortrijk Opgepakte minderjari­gen weer vrij na ondervra­ging over brandstich­ting in voormalig ziekenhuis

6 augustus Twee jongeren die werden opgepakt na een brandstichting in de voormalige Sint-Maartenskliniek in Kortrijk hebben wel degelijk de waarheid gesproken toen ze vier of vijf anderen aanwezen als de daders van de feiten.