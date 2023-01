Zondag eerste Sint-Antoniusfeesten als ‘Immaterieel Cultureel Erfgoed’: “Voor het eerst zonder levende dieren”

ingooigemKomende zondag trekken kinderen in paterpakjes opnieuw met twee dode varkens door de straten van Ingooigem, voor de 70ste editie van de Sint-Antoniusfeesten . De varkens worden gezegend in de kerk, en achteraf verloot volgens Amerikaans opbod. Een traditie die nu ook officieel de erkenning als Immaterieel Cultureel Erfgoed draagt. “Normaal verloten we ook levende dieren, maar dat doen we dit jaar niet meer, voor het welzijn van de dieren”, zegt Frank Furniere.

Volledig scherm Een archiefbeeldje van van de stoet. © Sint-Antoniusfeesten

Het nieuws deze week dat de Sint-Antoniusfeesten erkend zijn als Immaterieel Cultureel Erfgoed, werd goed getimed. Het is met de naamdag van Sint-Antonius immers hét moment waarop de varkensstoeten er op verschillende plaatsen in Vlaanderen terug op uit trekken. Zondag is het onder meer van dat in Ingooigem.

“Wij zijn enorm blij met de erkenning als erfgoed”, zegt Frank Furniere, die de traditie in Ingooigem mee in goede banen leidt. “Met onze organisatie hebben we de nodige info en documenten bezorgd om die erkenning aan te vragen. Net als de collega-organisaties, die we dankzij deze aanvraag ook beter hebben leren kennen. Handig voor mochten we in de toekomst even willen afstemmen hoe de anderen een eventuele uitdaging aanpakken. Veel extra bijval verwachten we nog niet meteen met deze erkenning. Maar Vlaanderen zal nu wel de erkenning als Unesco-erfgoed trekken, en daar zouden we wellicht wél meer bezoekers mee aantrekken. Dus ook in die zin is deze erkenning een goede zaak.”

Volledig scherm Veilingmeester Marc. © Sint-Antoniusfeesten

Offerstoet en zegening

De dag begint vroeg zondag, om 9 uur aan café Yvegem. Vandaar vertrekken enkele kinderen met de twee varkens richting kerk, waar ze om half tien zullen gezegend worden. Ook om half tien vertrekt er aan café D’Halve Maan een andere stoet richting de kerk: de offerstoet. “Andere jaren is dat met levende dieren. Kippen, konijnen, duiven,… Allemaal dieren die de mensen aan de Sint-Antoniusfeesten wilden schenken.”

Maar dit jaar zullen er géén levende dieren in de stoet te zien zijn. “De levende dieren voor de stoet werden andere jaren al van de dag ervoor binnengebracht, en brachten allemaal samen de nacht door, elk in een doos of kooi. Dat zorgde wel voor wat stress, en daarom hebben we nu beslist om dat niet meer te doen. We hebben de kinderen opgeroepen om allemaal hun knuffels mee te brengen voor in de offerstoet”, zegt Furniere. “Op zich is dat wel een grote verandering: de dieren zorgden wel voor wat extra animo en lawaai tijdens de stoet. Afwachten wat het zondag geeft met de knuffels…”

Volledig scherm Een archiefbeeld met de levende dieren buiten aan de kerk. © Sint-Antoniusfeesten

Varkensloting

Om 10u is er een eucharistieviering in de kerk, en daarna wordt één varken verloot via Amerikaans opbod. De veilingmeester — in Ingooigem is dat al sinds jaar en dag Marc Steelandt — duidt buiten aanwezigen aan die hun hand opsteken. Die doen dan een schenking van 1 euro aan de kerk. Een helper van de organisatie, die binnen in de kerk staat en de ‘veiling’ dus niet kan volgen, komt op een bepaald moment naar buiten om met een bel te rinkelen. Diegene die op dat moment aangeduid is door de veilingmeester, krijgt het dier dat op dat moment verloot wordt.

Volledig scherm Het Amerikaans opbod buiten aan de kerk. © Sint-Antoniusfeesten

“De levende dieren werden vroeger ook verloot via dat opbod, maar dit jaar dus niet. Aanwezigen wonnen tot vorig jaar dan wel eens een kip of konijn of duif waar ze eigenlijk niet echt blijf mee wisten. Dat zal dit jaar dus niet meer het geval zijn. In plaats daarvan verloten we naturaprijzen: waardebonnen of geschenken die we kregen van de gemeente en van de lokale handelszaken. Het aanbod aan prijzen is best wel geslaagd, al zeggen we het zelf. Het tweede varken wordt op een andere manier verloot: al wie de voorbije weken lotjes kocht bij de lokale handelaars, maakt kans. ” Op die manier wordt er een klein beetje werkbudget verzameld om de feesten in stand te houden.

Na afloop schuift iedereen aan voor een eetfestijn, de traditionele ‘Zwijntjeskermis’.

