Zijn de huurprijzen in Anzegem bij de duurste van Vlaanderen? Ontdek het hier!

SV Anzegem verkeert in moeilijk vaarwater: “De schulden­berg zou alleen maar groter worden als we blijven spelen”

Voetbalclub SV Anzegem zit in financieel moeilijk vaarwater. Het elftal dat in derde nationale speelt, geeft forfait voor de rest van het seizoen. Maar het ziet er ook voor de 250 jeugdspelers van de ploeg niet goed uit. Als de gemeente niet snel met een voorschot van 25.000 euro over de brug komt, wordt de stekker uit de hele voetbalploeg getrokken en is het dus ook over en uit met de jeugdwerking.