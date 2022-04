"Ze zijn als kanonnenvlees naar de oorlog gestuurd": woede overheerst bij slachtoffers op proces rond silobrand waarbij Matthias (24) het leven liet

Vriendin van Matthias (24), die stierf in explosie: “Het was perfect wat we hadden. Maar veel te kort”

Familie en vrienden komen zaterdagavond in Vichte samen om Matthias Vuylsteke (24) te herdenken. Exact een jaar nadat hij om het leven kwam bij een stofexplosie in een silo bij het bedrijf Pouleyn. Drie werkmakkers liepen zware brandwonden op maar overleefden. “Het verlies weegt zwaar”, zegt Alicia Waelkens (27). “Maar in die veertien maanden dat we samen geweest zijn, hebben we er het maximum uit gehaald. Daar ben ik blij om.”

25 januari