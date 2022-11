Woon-en werkproject De Voerman wordt verwarmd met warmte uit vlakbij gelegen drinkwaterleiding

anzegemIntercommunale Leiedal en De Watergroep slaan de handen in elkaar om een warmtenet te realiseren op de Voerman in Anzegem. De 30 woningen en 10 KMO’s die er gerealiseerd worden, zullen verwarmd worden met warmte uit de vlakbij gelegen drinkwaterleiding. “Via een warmtewisselaar kan vier graden uit het water getrokken worden, en dat is genoeg om gebouwen tot een aangename temperatuur te verwarmen”, zegt Brecht Vermeulen van de Watergroep.

Begin dit jaar werd gestart met de werken op de oude fabriekssite Douterloigne. Leiedal legt er een woonerf met dertig nieuwe huizen aan. Ook komt er een kmo-zone met tien bedrijven vanaf eind 2024. Een derde van het terrein van vijftigduizend vierkante meter, dat ‘De Voerman werd gedoopt, wordt heringericht als groene long, met ook water en ruimte om te spelen.

De wijk daar moet ook een gasloze wijk worden, zo blijkt. Intercommunale Leiedal en De Watergroep slaan daarvoor de handen in elkaar. “Hier vlakbij passeert een hoofddrinkwaterleiding van De Watergroep aan de site”, zegt voorzichter Brecht Vermeulen. “Drinkwater heeft altijd een vrij constante temperatuur, omwille van de warmte in de grond. We realiseren hier een pomplokaal, met daarin een warmtewisselaar. Via die warmtewisselaar kunnen we ongeveer 4 graden warmte of koude halen uit het stromende drinkwater.”

“Die temperatuur wordt dan gebruikt om de 30 woningen en 10 KMO’s die hier komen, te verwarmen”, zegt Ortwin Deroo van De Watergroep. “Dat is wel degelijk genoeg om gebouwen op een comfortabele temperatuur te verwarmen en het water voldoende op te warmen voor de afwas en de douche: die vier graden worden immers geconcentreerd om méér dan een verschil van 4 graden te realiseren.”

Het gaat om een pilootproject. “De Watergroep heeft de ambitie om tegen 2030 energieneutraal te zijn in onze eigen infrastructuur”, zegt voorzichter Brecht Vermeulen. “Daarnaast stellen we onze infrastructuur graag ter beschikking om de energietransitie in Vlaanderen te faciliteren. We zien dit als een pilootproject om ervaring op te doen met grotere warmtenetten en promoten dit concept actief bij projectontwikkelaars.”

Het Europese subsidieproject LECSEA levert een substantiële bijdrage, net omdat er lessen uit getrokken kunnen worden voor toekomstige gasloze ontwikkelingen in de regio.

De reden waarom net dit project in Anzegem is uitgekozen? “De ligging van de hoofddrinkwaterleiding zo dichtbij een toekomstig project maakt het ideaal om dit uit te rollen”, zegt Vermeulen. “Maar er is een andere belangrijke voorwaarde voor deze techniek: als je 4 graden uit drinkwater haalt, wordt het drinkwater frisser. Het moet opnieuw de kans krijgen om opnieuw op te warmen vooraleer het afgetakt wordt richting andere consumenten. Ook dit voorwaarde is hier van toepassing.”

