Wielrenners De Vylder en Vandenberghe gehuldigd op gemeentehuis.

Waregem­naars likken hun wonden na verloren match van de waarheid: “Ik heb volwassen mannen zien huilen als een klein kind”

Het was moeilijk wakker worden voor vele Waregemnaars vanmorgen, na de verloren match van de waarheid zondagavond. Na 18 seizoenen zit het verblijf van SV Zulte Waregem in eerste klasse erop, en dat doet pijn. Niet alleen voor de spelers, ook in de horeca en op vlak van citymarketing wordt dit minstens een jaar ‘uitzweten’. Bob Van Mol van het nabijgelegen Parkhotel legt uit wat de impact voor zijn zaak is. “Net als ondernemers moeten ze na een tegenslag weer rechtkrabbelen.”