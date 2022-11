Werkstraf van 80 uren na confrontatie tussen agenten, python en American Stafford

Zwevegem/Bellegem Vluchtende automobi­list belandt met 2,28 promille in beek na duik in gracht: “Ik ging door zwarte periode.”

Een jaar lang rondrijden met een alcoholslot, rij-examens opnieuw afleggen, een boete van 2.000 euro betalen én 4 maanden lang niet met de auto rijden. De straf die een automobilist uit Zwevegem maandag van de politierechter kreeg, was niet min. Hij was dan ook met 2,28 promille alcohol in het bloed de velden in gevlucht nadat hij in een gracht was gereden.

