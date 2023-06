WEER. Kans op bewolking vanochtend in Anzegem

HUIZEN­JACHT. Zeebrugge, zoveel meer dan een haven: “Jonge gezinnen uit Knok­ke-Heist wijken voor de prijs naar hier uit”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de woningen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op ronde in heel Vlaanderen met lokale vastgoedexperts. Deze week zijn we in Zeebrugge beland, waar hoogbouw aan zee is uitgebleven. “In deze buurt gonst het sinds kort van de activiteiten én vind je zelfs nog op te knappen woningen vanaf 200.000 euro”, tipt makelaar Willem Cauwels.