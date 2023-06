WEER. In Anzegem zwaarbewolkte ochtend

"Als de telefoon op dat uur rinkelt, staat je hart even stil": Wouters zoon Ralph (17) wordt aangeval­len tijdens nachtje uit

“Spreek met je kinderen, maak goeie afspraken en zorg ervoor dat ze altijd in gezelschap zijn.” Die boodschap wil Wouter Vanlerberghe uit Tiegem kwijt nadat zijn tienerzoon Ralph maandagnacht in Waregem door drie jonge kerels zonder enige aanleiding in elkaar werd geslagen. “Zinloos geweld was het, puur voor de kick. Gelukkig werd Ralph gevonden.” En het is niet de eerste keer dat Ralph zonder aanleiding wordt aangevallen, doet papa Wouter het verhaal.