WEER. Helder weer in Anzegem vanochtend

Overweg Gaaistraat afgesloten voor werken

Van maandag 22 mei tot en met zaterdag 27 mei werkt Infrabel aan de spoorwegovergang in de Gaaistraat. De overweg is tijdens de werken afgesloten voor alle verkeer. Er is een omleiding voorzien via de Oudenaardse heerweg, Olekenbosstraat en Klijtstraat.