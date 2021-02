Weegt je viervoeter kilootje te veel? In deze fitness kan je hond op de loopband

Mesen/Kortrijk/Kuurne “Hij leek net op de goede weg.” Beruchte crimineel heeft geen verklaring voor aanranding van vrouwen in Kortrijks station

13 februari Wat doet een zware gangster, die weliswaar zijn straffen heeft uitgezeten, in godsnaam in het piepkleine Mesen? Die vraag stellen veel mensen zich nadat dinsdag in het Kortrijkse de 53-jarige Abdelhaq Melloul Khayari werd gearresteerd omdat hij in januari acht vrouwen had aangerand. Zocht hij rust en een anoniem bestaan, nadat het leven hem niet had gespaard? Wou hij z’n leven beteren? En waarom liet hij zich opnieuw verleiden tot ernstige zedenfeiten en verkwanselt hij zo de kansen die hem werden geboden, ondanks zijn gerechtelijk verleden? We zochten naar antwoorden.