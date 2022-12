Vuurwerk afsteken mag, maar slechts een uurtje rond de jaarwissel

Waregem/Anzegem Antwerpse Boerento­ren krijgt West-Vlaam­se touch: “No-nonsense en toch vernieu­wend, een beetje zoals we zelf zijn”

De nieuwe Boerentoren in Antwerpen wordt een vleugje West-Vlaams. Projectontwikkelaar ION uit Waregem mag er samen met Fernard Huts - eigenaar van Katoen Natie - een vernieuwende cultuurtoren van maken. Het gaat hard voor Davy Demuynck (42) en zijn co-ceo Kristof Vanfleteren (42). In amper elf jaar hebben ze een grote naam verworven in de projectontwikkeling, maar als het erop aan komt, zijn ze vooral nog the guy nextdoor. “Voetjes op de grond en normaal doen. Dat is de sleutel”, vindt Demuynck.

3 december