Vrijspraak voor geestesgestoorde en demente vrouw na drie diefstallenreeksen in jaar tijd: “Ik kan er niets aan doen.”

69 jaar, tot 2020 nog een blanco strafregister en nu in één jaar tijd drie keer terecht voor een reeks diefstallen. De rechter in Kortrijk fronste terecht de wenkbrauwen toen hij een vrouw uit Anzegem met veel moeite op het beklaagdenbankje zag kruipen. Het was niet voor het eerst want begin november 2020 liep Rita D. een eerste veroordeling tot 8 maanden voorwaardelijke celstraf voor een reeks van 13 diefstallen bij Carrefour, Delhaize, Aldi en Zeeman op. Telkens ze werd betrapt, gaf ze de diefstallen toe en betaalde de spullen. De rechter legde haar de verplichting op zich te laten begeleiden voor haar drang om te stelen. Maar dat haalde blijkbaar niet veel uit, want de voorbije maanden sloeg ze opnieuw 12 keer toe. “Met een voorliefde voor bloemen, zelfs op een begraafplaats”, schetste de openbare aanklager. “Geen halsmisdrijven maar het kan toch niet blijven gebeuren.” Hij toonde zich akkoord met de suggestie van de rechter om de vrouw door een dokter te laten onderzoeken. Op die manier wou de rechter te weten komen of de vrouw wel nog toerekeningsvatbaar is. Zijn vermoeden bleek te kloppen want de deskundige oordeelde dat dit niet langer het geval is. “Ik ben in behandeling bij een psychiater en lijdt aan kleptomanie en jongdementie”, voegde de vrouw er nog aan toe. “Ik kan er niets aan doen, het is dwangmatig”, aldus de vrouw.