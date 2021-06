Vrachtwagenbestuurder rijdt Milan (17) omver tijdens dodehoekongeval: “Heb erg veel geluk gehad”

Stasegem Hevige brand legt hoofdkan­toor Brooklyn in de as: brandweer kan buurbedrij­ven vrijwaren

3:04 In de Politieke Gevangenenstraat in Stasegem is woensdagavond het hoofdkantoor van kledingketen Brooklyn uitgebrand. De rookpluim was tot tientallen kilometer in het rond te zien. Er vielen geen slachtoffers maar de schade is ongezien. “Dankzij grote inspanningen hebben we nog erger kunnen vermijden”, zegt de brandweer. Het kostte de blussers zowat twee uur hard werken om de brand onder controle te krijgen.