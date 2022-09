VBS De Blokkentoren in Anzegem zet schooljaar al dansend in

anzegemHet schooljaar in VBS De Blokkentoren in Anzegem werd al dansend ingezet, met een minifuif. Ook de ouders mochten blijven plakken. Het thema in dit schooljaar zijn sprookjes. Op dinsdag 30 mei trekken de leerlingen naar de Efteling op schoolreis, en het schoolfeest in juni zal rond het thema sprookjes worden georganiseerd.