Van een grote zone 30 tot extra fietsstraten: zo moet Vichte veiliger worden voor zwakke weggebruikers

VichteEr staat in Vichte heel wat te gebeuren rond verkeersveiligheid. Zo komt er er onder meer een uitgestrekte zone 30. Deze week worden de borden daarvoor geplaatst. Daarnaast worden de Paul Wielemansstraat, Vlaschaardstraat en een stuk van de Deerlijkstraat fietsstraten. De fietsstraat in de Beukenhofstraat wordt afgeschaft.

“We nemen heel wat maatregelen om de verkeersveiligheid in Vichte te verhogen”, zegt schepen Christophe Vandererven. “In een aantal wijken voeren we een snelheidsbeperking in van 30 kilometer per uur. We doen dat op vraag van de buurt, want we krijgen geregeld te horen dat er te snel wordt gereden. Snelheidsremmende maatregelen zoals bloembakken plaatsen, leek ons hier geen geschikte optie. We kiezen daarom voor een Zone 30. Deze week plaatsen we de zone 30- borden.”

Het gaat om onderstaande straten die in de Zone 30 komen te liggen: Otegemstraat vanaf Pareelstraat richting P. Benoitstraat - Alfred de Taeyelaan - Driesstraat - Nieuwstraat - Albrecht Rodenbachstraat - Pachtgoed - Beekstraat - Ter Beke - Molendreef - Populierenlaan - Domien Veysstraat - Lieven Bauwensstraat - Cardijnstraat - Cottereelstraat - Priester Daensstraat - Delfien Van Hautestraat - Deerlijkstraat - Bloemistenstraat - Krekelheedstraat - Boterbloemstraat - Schaliënhofstraat - Opstalstraat - Hooiestraat - Lendedreef - Elf Novemberlaan - Edgar Tinelstraat - Overakker - Sint Dierikserf - Hoekstraat - Ten Bele - Pieter Busschaertstraat - Goswinstraat - Bosstraat - Hemelrijk - Grasstraat - Weggevoerdenlaan - Veldstraat - Koornbloemstraat - Bietenstraat - Rozenstraat – Klaverstraat

“De zone 30 geldt voor een proefperiode van drie maanden. Daarna zal een evaluatie plaatsvinden”, zegt Vandererven. “De politie zal ook opvolgen of weggebruikers zich aan deze snelheidsbeperking houden.”

Quote De fiets­straat in de Beukenhofs­straat wordt afgeschaft”, zegt Vanderer­ven. “Uit tellingen is gebleken dat dat niet de ideale straat is om een fiets­straat van te maken Schepen Christophe Vandererven

Fietsstraten

Vorig jaar werden al enkele maatregelen genomen om de verkeersveiligheid in het centrum van Vichte te verbeteren. Vichteplaats en Kerkdreef werden toen fietsstraten. “Die fietsstraten worden behouden. We vervangen de bestaande borden wel door zone-borden.”

“De fietsstraat in de Beukenhofsstraat wordt afgeschaft”, zegt Vandererven. “Uit tellingen is gebleken dat dat niet de ideale straat is om een fietsstraat van te maken. Een fietsstraat is een goed idee in een straat met tot 2.000 auto’s per dag, hier zijn er dat meer dan 5.000. Wel wordt opnieuw een snelheidsbeperking van 30 kilometer per uur ingevoerd rond de start en het einde van de schooldag.”

De Deerlijkstraat (van de Beukenhofstraat tot aansluiting met N36), de Paul Wielemansstraat en de Vlaschaardstraat worden fietsstraten voor een proefperiode van 3 maanden. De Kerkdreef werd voor een proefperiode van 3 maanden een eenrichtingsstraat (behalve voor fietsers), en dit in de richting van de oude kerk naar de Beukenhofstraat. Het verkeer is, komende van Vichteplaats, in beide richtingen toegelaten tot net voorbij de inrit van de parking. Komende uit de Kerkdreef ter hoogte van café Den Breugel moet je voorrang verlenen aan het verkeer op Vichteplaats. We plaatsten een omgekeerde driehoek en haaientanden.”

LEES OOK: