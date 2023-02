Twee verdachten aangehouden na drie huiszoekingen in drugsmilieu: ook veel geld in beslag genomen

Kortrijk/Zuid-West-Vlaanderen 2,5 miljoen euro voor één digitaal stadhuis in Zuid-West-Vlaanderen: “We willen betere dienstver­le­ning voor alle 314.000 inwoners”

2 miljoen euro van de Europese Unie gaat via de oproep ‘Gemeente zonder gemeentehuis’ van Vlaanderen naar de uitbouw van één digitaal stadhuis. Het project wordt uitgerold in alle steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen. “Het vertrekpunt: geef alle 314.000 inwoners een gelijke, kwalitatieve dienstverlening, ongeacht of hij of zij centraal of in een uithoek woont”, zegt CD&V-burgemeester van Wevelgem Jan Seynhaeve, voorzitter van de burgemeestersconferentie in Zuid-West-Vlaanderen.