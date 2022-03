Twee jonge ondernemers willen bereide gerechten aanbieden via automaten: Anzegem is de eerste locatie

anzegemIn de Kerkstraat 18 in Anzegem kan je sinds kort terecht voor bereide gerechten in een automaat van De Kiosk. Guylian De Clercq uit Deinze en Charles-Arthur Nottebaert uit Kruishoutem willen onder die noemer in verschillende automaten verspreid over de regio bereide gerechten aanbieden. De automaat in Anzegem is de eerste.