Tijdelijke uitbater gezocht voor cafetaria sporthal

Waterpeil van de Leie normali­seert zich sneller dan verwacht, morgen wellicht weer scheep­vaart mogelijk

Het peil van de Leie normaliseert zich sneller dan verwacht, de Vlaamse Waterweg hoopt dat er morgen alweer scheepvaart mogelijk is. Sinds vanmorgen ligt de scheepvaart stil nadat door een defect aan de stuw in Sint-Baafs-Vijve het waterpeil van de Leie met meer dan een meter is gezakt.