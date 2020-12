Thomas (23) belandt na ongeval in rolstoel en ontmoet Larissa (24) tijdens revalidatie: “Als ik diploma heb, gaan we samenwonen”

Wielsbeke Sint rijdt in oldtimer bus door Wielsbeke en deelt digitale cadeaus uit

6 december Door corona geen massale ontvangst van de Sint aan het sas in Wielsbeke? Dan maar Sint en Zwarte Piet in een oldtimer door de gemeente laten rondrijden, dachten ze bij het gemeentebestuur. Zaterdag tussen 14 en 17 uur deed Sinterklaas zijn tocht. Alles was via een livestream op de website van de gemeente te volgen.