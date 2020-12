Thomas (23) belandde na ongeval in rolstoel en werd tijdens revalidatie verliefd op Larissa (24): “Als ik mijn diploma beet heb, gaan we misschien wel samenwonen”

Kortrijk Fietstel­paal in Budastraat aangereden: “Een ongeluk”

4 december De fietstelpaal in de Budastraat is vrijdagochtend rond 11 uur aangereden. “Er is van kwaad opzet geen sprake. Het was een ongeluk volgens mensen die ik ter plaatse sprak”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Maar hij of zij heeft wel goed gemikt. Want er staan nochtans speciaal paaltjes, om aanrijdingen te voorkomen.”