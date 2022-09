Team Bidon organiseert kasteelconcert om deelname 1000 km voor Kom op Tegen Kanker te bekostigen: “Mama zou het zelf geweldig vinden dat we dit doen”

avelgem/anzegemEen groep fietsers die onder de teamnaam ‘Team Bidon’ meedoet aan de 1000km voor Kom op Tegen Kanker, organiseert op zaterdag 24 september een Kasteelconcert bij het kasteel van Vichte. De groep ontstond rond de drie zussen Nele, Sarah en Katrijn Decoster uit Avelgem, die hun mama verloren aan nierkanker. “Onze mama zette zich zelf altijd in voor goede doelen, ze zou het geweldig vinden dat we dit doen.”

Nele, Sarah en Katrijn Decoster uit Avelgem deden afgelopen mei voor het eerst mee aan de 1000km voor Kom op Tegen Kanker. “Het idee kwam eigenlijk nadat collega’s van mama - ze gaf les in het Heilig-Hartcollege in Waregem- als eerbetoon aan haar deelnamen aan de 1000km”, vertelt Nele. “Je kan tijdens dat evenement de naam noteren voor wie je deelneemt op een button, en na afloop kregen we van hen de button met mama’s naam op.”

Héél lief vonden de zussen dat. “Maar toen begonnen ze meteen te denken. Wij zijn een rasechte fietsfamilie, we hebben er heel vaak op uitgetrokken met de fiets, samen met mama. Waarom doen we zélf niet gewoon mee? Onze partners zagen het meteen zitten, ook onze papa wilde graag meedoen. En in onze vriendenkring waren er meteen nog enkele vrienden enthousiast. Door corona moesten we iets langer wachten, maar in mei was het dus eindelijk zover. In totaal zijn we met twee ploegen, met 13 fietsers voor de in totaal 16 ritten.”

De mama van de zussen, Katrien Vandenberghe, vocht 5 jaar tegen nierkanker, tot ze in 2017 de strijd verloor. “Ze heeft die 5 jaar echt nog van het leven kunnen genieten”, zegt Katrijn. “We gingen er allemaal vanuit dat ze het zou halen, en daarna nog vele jaren zou hebben. Net als mama zelf, trouwens. Het is maar een paar weken voor haar dood dat het opeens slechter is beginnen gaan, en het duidelijk was dat het niet meer beter zou worden. Mama is al die tijd positief gebleven, soms zelfs positiever dan wij waren. Ze was altijd al een doorzetter geweest, en toen zeker.”

Omdat de 1000 km voor Kom op Tegen Kanker dit jaar zo goed meeviel, wil Team Bidon nog eens meedoen. “Maar naast de sportieve uitdaging is voldoende geld inzamelen ook niet te onderschatten. Vorig jaar hebben we wat gadgets verkocht, zoals bidons en drinkflessen, en ook eetfestijn ‘Croque op tegen Kanker’ en een huiskamerconcert. Dit jaar moeten we dus opnieuw 5.500 euro per team of 11.000 euro in totaal bijeenkrijgen.”

Dat doet het team onder meer met een Kasteelconcert op zaterdag 24 september een bij het kasteel van Vichte. Carl Deseyn uit Tiegem (met de synthesizer), Esther Coorevits uit Anzegem (met de altviool) en Kaat Vanhaverbeke uit Kluisbergen (met de accordeon) brengen er instrumentale sfeermuziek. Er is ook een gezellige bar met drankjes en een hapje. Tickets kosten 15 euro, hoe je die kunt aankopen vind je op https://www.facebook.com/TeamBidon/

“We zijn blij dat we dit kunnen doen voor onze mama”, zeggen Nele, Sarah en Katrijn. “Tijdens onze vele momenten op de fiets is ze nooit ver uit onze gedachten. Ze zette zichzelf altijd in voor tal van goede doelen. Ze had het dus echt geweldig gevonden dat we dit doen.”

