’t Winkelke zoekt winterkledij

“Om de kledijwinkel extra interessant te maken is er maandelijks een actie”, zegt schepen Davy Demets. “Tijdens de maand oktober is er voor elke bezoeker een gratis winteraccessoire. Om elke bezoeker te kunnen helpen, kunnen we nog extra stuks gebruiken om de voorraad aan te vullen. Inwoners die warme kledij kunnen missen of gewoon de breinaalden in elkaar slaan, kunnen de spullen binnenbrengen in ’t Winkelke (op dinsdagnamiddag 14u-18u) of in het Sociaal Huis tijdens de openingsuren.”