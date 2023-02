SV Anzegem in moeilijk vaarwater: eerste ploegen geven forfait, voorzitter stapt op, einde dreigt ook voor 250 jeugdspelers

Voetbalclub SV Anzegem zit in financieel moeilijk vaarwater. Het elftal dat in derde nationale speelt, geeft forfait voor de rest van het seizoen. Maar het ziet er ook voor de 250 jeugdspelers van de ploeg niet goed uit. Als de gemeente niet snel met een voorschot van 25.000 euro over de brug komt, wordt de stekker uit de hele voetbalploeg getrokken en is het dus ook over en uit met de jeugdwerking.

Even een situatieschets: SV Anzegem telt twee elftallen. Eén in derde nationale -een vrij hoog niveau voor een kleinere gemeente als Anzegem- en één in vierde provinciale. Hoe beter ploegen spelen, hoe meer ze ook kosten: goeie spelers zijn duur, en overwinningen kosten de clubkas meer dan wanneer ze matchen verliezen. Daarnaast heeft Sv Anzegem ook een goed draaiende jeugdwerking, met 250 jeugdspelers.

Bestuursleden vinden die zich belangeloos willen inzetten, is niet evident, en het Anzegemse bestuur dunt elk jaar uit. Net zoals alle andere voetbalploegen, wordt het bovendien almaar lastiger om de financiële rekening te doen kloppen. Sponsors komen met minder geld over de brug of haken zelfs helemaal af, eerst door de coronacrisis en nu ook door de economische – en energiecrisis. De kosten daarentegen worden steeds hoger. Niet alleen de energierekeningen schieten de hoogte in. “Maar vroeger betaalden we 5000 euro aan onze jeugdtrainers, nu is dat 30.000 euro”, zegt Jean-Pierre Van Den Heede. “Ze moeten nu allemaal gediplomeerd zijn, en ze kosten dus ook meer. Ook dergelijke uitgaven wegen dus steeds zwaarder door.”

Eind vorig jaar kreeg de club al 30.000 euro van de gemeente. “Iets meer dan de jaarlijkse bijdrage die de vereniging krijgt voor haar werking, omdat alles inderdaad duurder is geworden”, zegt burgemeester Gino Devogelaere. Maar de voetbalploeg kwam nog centen te kort, en vroeg de gemeente 25.000 euro extra. Voorschotten op wat het zou krijgen voor 2024 en 2025. De gemeente stemde daarin toe, maar wilde wel als voorwaarde de boekhouding inkijken, om zeker te zijn dat het geld vooral voor de jeugdwerking werd gebruikt, en niet integraal werd opgeslorpt door de betere ploegen.

Maar het geld kwam niet snel genoeg binnen, en de Anzegemse eerste ploeg in derde nationale geeft daarom forfait voor het komende seizoen. Net als de ploeg in vierde provinciale, en de nationale beloften en gewone beloften. ‘Omdat blijven doorspelen de schuldenberg alleen maar groter zou maken’, zo klinkt het intern. Voorzitter Jean-Pierre Van Den Heede, die emotioneel erg aangeslagen is, stapt op.

Van Den Heede verwijt vooral het gemeentebestuur in deze. Zo zou het afspraken niet nakomen, onvoldoende ambitieus zijn,… “Dat kunstgrasveld, dat andere ploegen gratis krijgen, moeten wij voor de helft betalen bijvoorbeeld”, zegt Van Den Heede. “Wij moeten echt smeken achter elke euro, erg lang wachten achter geld dat we voorschieten en van de gemeente horen terug te krijgen,… Het geld dat we krijgen is ook telkens niets ‘extra’, he. Het gaat om geld dat we ofwel voorgeschoten hebben ofwel in de toekomst minder zullen krijgen. Voorlopig trekken we de stekker niet uit de hele vzw, want anders is het ook over en uit voor de 250 jeugdspelertjes, en dat willen we niet. Maar als die 25.000 euro niet snel komt, om openstaande facturen te betalen, is dat scenario onvermijdelijk.”

Burgemeester Devogelaere heeft begrip voor de voetbalploeg, maar vraagt ook begrip voor het standpunt van zijn bestuur. “Het is niet dat de problemen het resultaat zijn van financieel wanbeheer binnen de voetbalploeg. Er zijn heel veel mensen die heel veel goeds gedaan hebben voor SV Anzegem. Maar ik denk vooral dat het bestuur voor zichzelf moet uitmaken wat financieel haalbaar is, en dat is op een dergelijk niveau spelen in een gemeente als Anzegem volgens mij niet. Wij willen uiteraard mee ondersteunen als gemeente, voetbal is belangrijk en er zijn heel veel spelertjes die afhankelijk zijn van de club. Maar wij kunnen als gemeente niet blijven met geld over de brug komen: er zijn heel veel andere verenigingen die we ook niet in de kou mogen laten staan. Ik heb er alle vertrouwen in dat dit opgelost wordt en de jeugdwerking kan verder gezet worden.”

