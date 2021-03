Strenge maatregelen leveren absurde situaties op in grote winkels zoals Molecule: “Vier voetbalvelden aan winkelruimte voor één klant”

Sinds het begin van de lockdown mocht er geen onbeperkt aantal klanten meer binnen in Molecule. “Onze winkel is goed voor 30.000 vierkante meter”, zegt Jens Govaert. “Volgens de regels sinds maart vorig jaar mochten we maar één klant per 10 vierkante meter toelaten. Dat waren er dus 3000. We hebben zelf dat aantal naar 2500 gebracht, omdat we het belangrijk vonden dat klanten zich veilig voelden, en we niet wilden dat er aan de ingang en uitgang te veel mensen te dicht bij elkaar zouden komen. We hebben ook een automatisch telsysteem in gebruik genomen, en een druktebarometer in het leven geroepen, zodat mensen op voorhand konden checken of het druk was in onze winkel of niet.”

Maar sinds de laatste veiligheidsraad zijn er nog strengere maatregelen van toepassing in Molecule. Opnieuw mag er maar één klant per 10 vierkante meter binnen in niet-essentiële winkels, alleen is er nu een plafond van 50 mensen. Dat levert absurde situaties op voor grote winkels zoals Molecule. “Onze doe-het-zelf afdeling is wel essentieel, en die is vrij toegankelijk met een aparte in-en uitgang. Maar in de rest van onze winkel mogen we dus maar 50 klanten tegelijk toelaten. Dat komt op zo’n vier voetbalvelden winkelruimte per klant. Omdat we echt willen dat onze klanten in elk van onze 25 afdelingen deskundig advies kan krijgen, zijn er al 25 werknemers die klaar staan voor onze klanten. Samen met het kassapersoneel, en de mensen aan de ingang en aan het onthaal, enz. komen we op meer dan 50 werknemers. Dat zijn inderdaad méér mensen dan er klanten zijn.”

Volledig scherm Jens Govaert van Molecule blijft positief, en weigert gefrustreerd te worden door deze situatie. “Ik wil ook niet klagen, er zijn veel ondernemers die niet kúnnen werken. Mijn hart bloedt als ik aan de horecabazen denk die al maanden moeten sluiten. “ © Molecule

Een beetje absurd, toch wel. “Ja, er kunnen hier echt wel méér dan 50 mensen winkelen en toch op een veilige afstand van elkaar blijven. Ik wil zeker niet dat grote winkels anders of beter behandeld worden dan kleinere zaken. Maar het zou wel een goeie zaak zijn mocht de overheid rekening houden met de oppervlakte van grotere winkels.”

Gefrustreerd of boos is Jens niet. “Dat haalt toch helemaal niets uit. We moeten hier nu eenmaal door. En dat zal vooral zijn door ons aan regels te houden, overal. Niet alleen in winkels. Ik wil ook niet klagen, er zijn veel ondernemers die niet kúnnen werken. Mijn hart bloedt als ik aan de horecabazen denk die al maanden moeten sluiten. Maar inderdaad, meer werknemers aan het werk houden dan er klanten toegelaten zijn, winstgevend is dat niet. Erg lang mag deze situatie niet duren. Uit de eerste resultaten blijkt dat onze omzet dit weekend daalde met ongeveer 85% ten opzichte van een doorsnee weekend.”

“Maar we proberen het positief te bekijken. We willen er zijn voor onze klanten in deze moeilijke tijden, en doen er alles aan om het winkelen zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. We hebben een supereenvoudig reservatieplatform gemaakt via www.molecule.be, maar het kan ook telefonisch, via 056 777 460. Wie graag eens in alle rust wil komen winkelen in Molecule, dit is het moment bij uitstek.”

Volledig scherm Wie graag in alle rust winkelt, kan dat doen in Molecule. Daar heb je maar liefst vier voetbalvelden aan winkelruimte per klant, sinds de recente strengere maatregelen... © Molecule

