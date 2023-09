Schaaf je schaaks­kills bij tijdens lessen bij Waregemse schaakvere­ni­ging Luctor et Emergo

Binnenkort start de Koninklijke Waregemse schaakvereniging Luctor et Emergo met zijn schaakseizoen. Dit jaar zullen 44 schakers deelnemen aan de clubcompetitie. Daarnaast zullen ze ook vanaf vrijdag 22 september lessen voor jeugdschakers en volwassenen geven. Om dit in de verf te zetten is er op vrijdag 15 september een opendeuravond in het BePart paviljoen dat opgesteld zal staan in park Casier.