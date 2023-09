Burger­coöpe­ra­tie Vlaskracht verhuist naar Transfosi­te om in ambitieus project te stappen: “Nadenken over hoe met energie om te gaan”

Vlaskracht verhuist haar hoofdzetel binnenkort naar de site van Transfo in Zwevegem. De Zuid-West-Vlaamse burgercoöperatie bestaat exact vijf jaar en begint dus meteen aan een nieuw hoofdstuk. In Zwevegem zal Vlaskracht een essentiële schakel worden in het energiesysteem dat intercommunale Leiedal en haar projectpartners daar aan het uitbouwen zijn.