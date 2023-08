RESTOTIP. Billy Ray verzoent de Italiaanse en Aziatische keuken: “Scampi diabolique met een twist is een schot in de roos”

Sinds enkele weken kan je op de hoek van de Grote Markt en de Graanmarkt een vakantiegevoel opzoeken in Billy Ray. Het nieuwe restaurant hoort bij The Market by Parkhotel, en verzoent de Italiaanse met de Aziatische keuken. We gingen eens proeven of die verzoening al dan niet geslaagd is.