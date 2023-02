Schaagstraat afgesloten vanaf 6 maart wegens werken

4 maanden cel voor klappen aan meisje als afsluiter avondje uit

Na een avondje uit in dancing Diedjies in Kuurne gaf een 21-jarige jongeman uit Waregem een meisje enkele rake klappen. Hij daagde niet op voor zijn proces op de correctionele rechtbank in Kortrijk en kreeg bij verstek 4 maanden effectieve celstraf en een boete van 400 euro.