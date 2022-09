Roemeense inbrekers slaan in één nacht toe in drie huizen

Beide Roemenen waren onderweg vanuit Frankrijk naar Brussel omdat één van hen een werkaanbieding had gekregen in Brussel. Maar ter hoogte van Kortrijk begaf hun voertuig het waardoor ze zich genoodzaakt waren om in Kortrijk te verblijven. “Omdat ze geen geld hadden om hun reis verder te zetten, besloten ze om in te breken”, pleitte hun advocaat. Bij twee huizen in Anzegem raakte ze niet binnen, bij een derde wel maar werden op heterdaad betrapt. Beide mannen konden snel opgepakt worden en verblijven sindsdien in de cel. Beiden drukten hun spijt uit en willen zo snel mogelijk terug naar hun gezin. De mannen riskeren elk 10 maanden cel en 100 euro boete. Vonnis op 26 september.