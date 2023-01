Rode Kruis organiseert gratis EHBO-opleiding vanaf 28 februari

Avelgem Snoeihout liggen? Imog haalt gratis op op 20 maart

Op maandag 20 maart organiseert de gemeente opnieuw een gratis ophaling van snoeihout aan huis. Vooraf inschrijven is verplicht.Schrijf je in vóór 17 maart via e-mail naar info@imog.be of bel naar het gratis nummer 0800 99 827. Alle voorwaarden vind je via www.avelgem.be/ophalingsnoeihout

19 januari