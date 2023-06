Riooldeksels in Kerkstraat worden opgehoogd: “Eindelijk, want er is veel geluidsoverlast op dit moment voor de buren”

PreCongé start komend weekend met Zomershop­ping, nieuw dit jaar is een escape room in thema ‘Onder Vuur’

Dit weekend wordt de jaarlijkse PreCongé afgetrapt in Waregem, met de Zomershopping. “Nieuw dit jaar is de spannende escaperoom Onder Vuur, waar je je kans kan wagen als brandweerman- of vrouw”, zegt schepen Pietro Iacopucci.