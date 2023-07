Riooldeksels in Kerkstraat en Kruisweg krijgen herstel

Kortslui­ting in elektrisch toestel zet gezond­heids­cen­trum onder de rook

De brandweer haastte zich maandagnamiddag omstreeks 16.30 uur naar de Keukeldam in Waregem. In het gezondheidscentrum Îlles d’O was een hevige rookontwikkeling ontstaan. De boosdoener bleek een elektrisch toestel in de kelder van de woning te zijn.