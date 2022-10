Rioleringsproject Waregemstraat van start op 24 oktober, werken duren anderhalf jaar

Riopact en Aquafin zullen het afvalwater uit de Waregemstraat, de Vichtseweg en de Delfien Vanhautestraat aansluiten op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Waregem. “Tot vandaag wordt het afvalwater nog geloosd in de Kasselrijbeek. In de Waregemstraat, de Vichtseweg en de Wijnsbergstraat leggen ze een gescheiden rioleringsstelsel aan. In de Priester Daensstraat komt een pompstation en in het kader van de waterbeheersing leggen ze in de Mosschaardstraat een bufferbekken aan. De provincie West-Vlaanderen legt langs beide zijden van het traject in de Waregemstraat een enkelrichtingfietspad van 2 meter breed aan. Dit project start op 24 oktober en duurt tot het voorjaar van 2024. In elk van de zeven fases is er in een omleiding voorzien.”