Ride to Unite zamelt 18.847 euro in voor strijd tegen kinderarmoede

Vorig jaar zamelde ‘Rite to Unite’ ruim 28.000 euro in voor ten voordele van het Fonds Kadee van het Prinses Elisabeth Ziekenhuis van het UZ Gent. “Na een eerste topeditie in 2021 doet het deugd om te kunnen bevestigen. Niet alleen zamelen we opnieuw een groot bedrag in, ook het aantal renners nam toe en zelfs Vive Le Vélo merkte onze actie op. Dat er al aanvragen zijn van renners voor 2023 is fantastisch. We kunnen dus nu al met zekerheid zeggen dat er in 2023 een nieuwe editie komt,” aldus medeoprichter Leendert Van Hulle.