Van de moord op Karel de Goede in Brugge tot de bosgeuzen in de Westhoek: deze tien zaken leerden we uit 10 afleverin­gen Verhaal van West

Afgelopen zomer brachten we in onze krant met ‘Het verhaal van West’ een tiendelige reeks met verhalen die zich in de loop van de geschiedenis in onze provincie afspeelden. We riepen daarbij de hulp in van Ieperling en amateurhistoricus Ivan Vanherpe. Ivan schreef heel wat boeken over wat er zich doorheen de jaren in West-Vlaanderen allemaal afspeelde. Hij leverde ons 10 onderwerpen die wel tot de verbeelding spreken. We plaatsen hieronder alles nog eens op een rijtje en zo zien we dat we ondanks de vakantie toch iets hebben bijgeleerd de voorbije weken.